KATKEND ⟩ «Ei mingit katset seda vaikselt teha. Amelevad valjuhäälselt ja uhkelt rongi tualetis»

Kui Ella Longfield kuuleb rongis pealt, kuidas kaks noormeest flirdivad noorte tüdrukutega, ei pööra ta sellele esiti tähelepanu, kuni taipab, et noormehed on äsja vangist vabanenud. Ella emainstinkt käsib tal sekkuda, aga just siis, kui ta on otsustanud abi kutsuda, hoiab miski teda tagasi. Järgmisel hommikul näeb ta uudistest, et üks tüdrukutest – ilus roheliste silmadega Anna Ballard – on kadunud.

Aasta hiljem pole Annat ikka veel leitud. Ella vaevleb süümepiinades, ent tema pole ainus, kes ei saa juhtunut meelest – keegi saadab talle ähvarduskirju, mis panevad teda oma elu pärast kartma. Anna kadumise aastapäeval tuleb ilmsiks, et ka Anna sõpradel ja vanematel on midagi varjata. Anna parim sõbranna Sarah pole rääkinud tolle õhtu kohta täit tõde ja see teadmine hakkab tüdrukut murdma. Keegi teab, kus Anna on, kuid vaikib. Ja nüüd on ta võtnud sihikule Ella.

Teresa Driscoll on Briti kirjanik, kellele tema hoogsad psühholoogilised põnevikud on toonud juba kaks miljonit lugejat rohkem kui 20 riigis. «Ma jälgin sind» on Driscolli esimene eesti keeles ilmunud raamat, kus pinge on üleval kuni viimase leheküljeni.

Ma tegin vea. Nüüd on see mulle teada.

Ja ma tegin seda ainuüksi sellepärast, mis ma rongis pealt kuulsin. Ma küsin teilt, päris tõemeeli – mis tunne teil oleks olnud?

Kuni selle hetkeni polnud ma end kunagi vanamoeliseks pidanud. Ega naiivseks. Okei, okei, jah, mul oli olnud küll kaunis tavapärane lapsepõlv – võib isegi öelda, et mind oli eluraskuste eest kaitstud, aga … Taevane arm! Vaadake mind nüüd! Ma olen pisut elanud. Palju õppinud. Moraalse käitumise Richteri skaala järgi olin ma üsna keskmine ning just sellepärast vapustaski kuuldu mind nii väga.

Vaadake, mina pidasin neid korralikeks tüdrukuteks.

Loomulikult ei tohiks ma tegelikult teiste inimeste jutuajamisi pealt kuulata. Aga kas teie ei leia, et ühistranspordis on see võimatu? Osa karjub oma mobiiltelefonidesse, kõik ülejäänud keeravad sellega võisteldes endal volüümi põhja. Et neid kuulda oleks.

Kui ma tagasi mõtlen, siis ma poleks vist kuulama jäänud, kui mu raamat oleks huvitavam olnud, aga oma igaveseks kahetsuseks ostsin ma selle raamatu samal põhjusel, miks ma ostsin ajakirja, mille kaanel olid tuulegeneraatorid.

Lugesin kuskilt, et neljakümnendateks eluaastateks peaksid hakkama rohkem hoolima sellest, mida sina arvad teistest, mitte et mida teised sinust arvavad – nii et miks ma siis ikka veel ootan, et see mulle kohale jõuaks?

Ella, kui sa tahad osta ajakirja Hello!, siis tee seda. Mis see sulle korda läheb, mida kassas istuv tüdinud ilmega tudeng arvab?