RAAMAT ⟩ Nutikas memm asutab oma mõrvaklubi

Judith Potts on 77-aastane ja õnnelik nagu linnuke oksal. Ta elab üksinda oma päevinäinud häärberis Marlow linnakese serval ja nii talle just meeldibki – kellelgi pole tema tegemistega asja, keegi ei nääguta, kui palju viskit ta võib juua, ning kas teha tuleks midagi targemat, kui ajalehtedele ristsõnu koostada.

Kui leitakse järgmine laip, on naistel selge, et lood on kurjad – nad seisavad vastamisi päris elus sarimõrvariga. Ja mõistatus, mida nad on lahendama asunud, võib osutuda lõksuks, millest nad ei pruugigi pääseda …