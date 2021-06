ANNA HOOGU ⟩ Hannes Rumm kirjutas raamatu Ülo Nugisest ja Eesti taasiseseisvumise loost

«Kuna mu hobi on mälumäng, siis alustan küsimusega: 1992. aasta sügisel sai presidendiks Lennart Meri, Riigikogu esimeheks Ülo Nugis ja peaministriks Mart Laar. Need kolm meest kandideerisid 1990. aasta märtsis Tallinnas samas valimisringkonnas Eesti Vabariigi Ülemnõukogusse. Kes sai neist kõige vähem hääli?» küsib Hannes Rumm. «Vastus sellele küsimusele on üllatav. Nagu on üllatav, põnev ja sageli suisa kirglik meie lähiajalugu.»

Eesti on Hannes Rummu selgitusel ainulaadne riik, sest meie taasiseseisvumise hetk on fikseeritud minutipealt. 20. augustil 1991 kell 23.03 kuulutas ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök välja otsuse meie taasiseseisvumise kohta. Paraku on Ülo Nugise panus taasiseseisvumisse ära unustatud.