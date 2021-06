Neeme ja Marten Kuningas esitlevad koos oma värskeid raamatuid

«Kui ma olin sunnitud ooperiteatris oma kabineti vabastama ja sinna kogunenud kultuurikihti kaasa pakkisin, leidsin ühe kummalise käsikirja. Kui seda lugesin, hakkas see mind lummama, kuna tundus, justkui oleksin selle ise kirjutanud. See oli novellilaadne, kindlasti mitte raamatuks mõeldud pihtimus oma kujuteldavale pojale,» kirjeldab autor raamatut.

«Salapärase autori novellides põimuvad justkui reaalselt toimunud sündmused ja tegelased väljamõeldutega. Tundsin pihtijas ära iseenda, väikelinnas sirgunud poisi, kellest saab ooperiteatri lavainimene. Novellides kirjeldatu on nii sarnane minu enda mälestuste ja arusaamistega, et kahtlen, kas ma seda äkki ise ei kirjutanud.»

Raamatu on toimetanud Marika Mikli ja kujundanud Anna Kaarma.

Sellesse raamatusse salvestatud tekstid on kirjutatud aastatel 2003-2019. Siin on riimluulet, vabavärssi, päeviku-stiilis pihtimusi. On absurdi, nalja, nukrust, viha. Kohtab toorust ja satiiri, aga ka küpsemist ja õrnust.