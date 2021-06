JÄRJEJUTT ⟩ «Kardan oma naise silmi. Mul on hea meel, et ta on pime»

Christy Lefteri raamat «Aleppo linna mesinik» räägib loo mesinik Nurist ja tema abikaasast Afrast, kes on kunstnik. Paar elab õnnelikku elu kaunis Süüria linnas Aleppos. Kui algab kodusõda, jääb Afra nähtud õuduste tõttu pimedaks, ent ellu jäämiseks tuleb neil ette võtta ohtlik teekond: jõuda Türgi ja Kreeka kaudu Suurbritanniasse. Nad rändavad läbi katkise maailma, kus lisaks isiklikule kaotusvalule tuleb seista silmitsi ohtudega, mis hirmutaksid ka julgeimat hinge. Afra ja Nuri suurim proovikivi on aga see, kuidas leida katsumuste keskel tagasitee teineteise juurde.