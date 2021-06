KATKEND ⟩ «Oodake ja püsige elus, ja meie arvasime, et see on lihtne»

Saadetised toimetatakse läänekaile. Kuupäev ja kellaaeg teatatakse Camp Nashi majaka kaudu.

Diagnostika ja ravi väljatöötamisel.

Ravi asjus teeb HTEK koostööd kohalike raviasutustega. Oodake saadetist.

______________________________________________

Oodake ja püsige elus, ja meie arvasime, et see on lihtne – üheskoos tara taga, kaitstud metsiku looduse ning näljaseks ja veidrateks muutuvate loomade eest –, aga tüdrukud muudkui surid. Haigushood, mis räsisid keha nii palju, et hingata oli võimatu, haavad, mis ei paranenud, või siis vahel palavikku meenutavad vägivallahood, kui tüdrukud üksteise vastu pöördusid. Seda tuleb endiselt ette. Ainus vahe seisneb selles, et nüüd oleme selgeks saanud, et me peame seisma vaid omade eest.

Reese ja Byatt, nemad on minu omad ja mina olen nende oma. Nemad on need, kelle pärast ma palvetan, kui möödun teadetetahvlist ja surun kaks sõrme vastu endiselt seal rippuvat mereväe kirja, mis on kollaseks tõmbunud ja servadest kaardu kiskunud. Talisman, meeldetuletus lubadusest, mille nad andsid. Ravi tuleb, kuni me elus püsime.

Reese kaevub hõbedase küünega apelsini sisse ja hakkab seda koorima ning ma sunnin end pilku ära pöörama. Kui toit on värske, siis me kiskleme selle nimel. Reese’i sõnul on see olukordade lahendamiseks ainus õiglane viis. Ei mingeid almuseid ega haletsust. Ta ei võtaks seda ilmaski, kui ei tunneks, et on selle ära teeninud.

Teised tüdrukud kogunevad me ümber heledalt naervatesse trobikondadesse, kaevavad kõigist kottidest välja valguvate riiete hulgas. Merevägi saadab meile ikka veel piisavalt kogu kooli jaoks. Särgid ja tillukesed saapad, kuigi meil pole kedagi nii pisikest, kes neid kanda saaks.

Ning jakid. Nad saadavad lakkamatult jakke. Isegi siis, kui muru hakkas härma tõmbuma. Mürgipuhangu vallandudes oli kevad ja tol suvel saime oma vormiseelikute ja pluusidega kenasti hakkama, aga siis saabus talv nagu Maine’i osariigis ikka, kibe ja pikk. Kaminad lõõmasid ka päevasel ajal ning mereväe saadetud generaatorid töötasid ka pärast pimeda tulekut, kuni torm need juppideks lammutas.

«Sa oled verega koos,» ütleb Byatt. Reese rebib särgisabast siilukese ja viskab mulle näkku. Vajutan. Mu nina lurtsatab.

Krabin me pea kohal, peasaali kohal kõrguval poolkorrusel. Tõstame kõik pilgu. Seal on minust aasta vanem Mona, punaste juuste ja ümmarguse näoga, tagasi pärast seda, kui ta kolmandale korrusele põetusruumi viidi. Ta oli seal terve igaviku, sügisesest haigushoost saadik, ja ma ei usu, et keegi üldse arvas, et ta sellest välja tuleb. Mäletan, kuidas ta nägu tol päeval auras ja pragunes, kuidas nad ta linaga kaetuna põetuskorrusele kandsid, nagu oleks ta juba surnud.