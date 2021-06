Martin Pukspuu 3 raamatusoovitust meheks olemisest ja sügavamatest suhetest

Edasi tulid Tai massaaži õpingud ning pidev töö enda füüsilise ning vaimse tasandiga. Pärast aktiivse joogapraktika lõppu sai Martin aru, et ei soovi kuuluda ühtki «koolkonda» ning mõistis, et kõik õpetused ja õpetajad on meile suunanäitajaks, ent vastused peituvad ainult meie endi sees. Tasapisi hakkas ta nägema ausust, kui tööriista, mis loob ka päriselt muutusi. Viimased aastad on Martin tegutsenud personaaltreenerina, asutanud koos sõbraga podcast’i «Ausad mehed» ning sukeldunud circling’u praktikasse, mis teda tugevalt omal teel edasi on aidanud. Martin soovitab kolme raamatut, mis on teda enesearenguteel palju aidanud.

Martin sõnab, et on seda raamatut läbi aastate kolm korda lugenud. See raamat ennekõike mõeldud meestele, aga kindlasti hea ka naistel lugeda, et meestest veel paremini aru saada. Tema jaoks avas see raamat silmad ja aitas aru saada meeste-naiste vahelisest dünaamikast paarisuhtes. Kõige enam kõnetas just see, et mehe jaoks on elus kõige tähtsam tema missioon, ent naise jaoks armastus.

«Spiritual Warfare», Jed Mckenna

See raamat oli Martini jaoks silmade avaja elu ja iseenda toimimise mõttes. See on kirjutatud neile, kes tahavad päriselt ka oma egost paremini aru saada ning reaalseid muutusi luua. Paljud õpetused on nagu plaastrid. See kirjutis tungib aga otse tuumani. Martin sõnab, et teda kõnetaski just see ausus ja reaalsel kogemusel põhinev tee, mida autori sõnade taga tajus.

«The Multiorgasmic Man»​, Mantak Chia