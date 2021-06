Mürk, mis teeb tüdrukutest koletised

«Kas sa õmbleksid selle kinni?» Püüan häälde kippuvat ärevust tagasi hoida, aga Byatt kuuleb seda ikkagi.

«Nii hull?»

«Ei, aga…»

«Kas sa üldse puhastasid selle ära?»

Reese ühmab rahulolevalt. «Ma ütlesin, et sa seda lahti ei jätaks.»

«Näita siia,» ütleb Byatt. «Las ma vaatan.»

Keeran end kividel ringi, kuni ta põlvitab ja mu lõug on tema poole õieli. Ta veab sõrmedega piki haava, riivab mu silmalaugu. Miski selle all võpatab.

«Ma kardan, et see teeb haiget,» ütleb ta ja võtab taskust nõela ja niidi. Need on tal alati kaasas, sellest ajast peale, kui mu silm esimest korda armistus. Meist kolmest on tema seitsmeteistaastaseks saamisele kõige lähemal ja niisugustel puhkudel nagu praegu on seda ka aru saada. «Hästi. Ära liiguta.»

Ta torkab nõela sisse ja valu on tunda, aga küllalt nõrgalt ning külm õhk leevendab seda. Püüan talle silma pilgutada, teda naeratama panna, aga ta raputab pead, näol kulmukortsutus.

«Ma ütlesin, et ära liiguta, Hetty.»

Ja kõik on hästi. Byatt ja mina, ta vaatab mulle silma samamoodi, nagu mina talle silma vaatan, ja ma olen väljaspool ohtu, sest tema on siin – kuni ta nõela liiga sügavale suskab ja mu põlved nõtkuvad ning ma kööku tõmbun. Valu on pimestav ja kõikjal. Maailm on mu ümber veeks lahustunud. Tunnen, kuidas veri mulle kõrva niriseb.

«Oi jumal!» hüüatab ta. «Hetty, kas kõik on korras?»

«See on ainult õmblemine,» ütleb Reese. Ta lamab kividel selili, silmad suletud. Ta särk on üles kerkinud, nii et ma näen ribakest heledat kõhtu, hägusale silmale nii ere. Tal pole kunagi külm, isegi sellistel päevadel nagu täna, kui hingeõhk pilvekesi moodustab.

«Jajah,» ühman ma. Reese’i käsi ei tekita talle mingeid vaevusi, mitte nagu mu silm mulle, ning ma peletan lõrina huulilt. Meil on ilma selle nägelusetagi piisavalt, mille pärast kakelda. «Lase edasi.»

Byatt tahab midagi öelda, kui aia lähedalt kostab karjumist. Pöörame ringi, et näha, kas kellelgi on esimene kord kätte jõudnud. Raxteris on õpilasi kuuendast klassist keskkoolini, õigemini varem oli, nii et meie noorimad on nüüd kolmeteistaastased. Olid üksteist, kui kogu see jama alguse sai, ja nüüd on see neid lammutama asunud.

Aga midagi pole juhtunud, ainult meie klassi Dara, tüdruk, kelle sõrmede vahel on ujunahk, ootab seal, kus kivid algavad. «Laskmistund,» hõikab ta meile. «Preili Welch ütleb, et nüüd on laskmistund.»

«Lähme.» Byatt teeb õmblusele sõlme ja tõuseb, sirutab käe minu poole. «Ma teen ülejäänud silma pärast õhtusööki.»

***