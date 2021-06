Kuuraamat, mida Karl Martin Sinijärv ei väsi imetlemast

«Kuu lühiajalugu» on siinkohal pigem ettekäändeks tuletada meelde Mikk Sarve tõepoolest suurepärast raamatut «Kuu». Mulle see lühiajalugude sari iseenesest kohe väga meeldib, aga Kuu-raamat on neil kasinake välja kukkunud, midagi uut seal nagu polnud ja unustatud vana ka väga meelde ei tuletatud, natuke ülejala tundus tehtud. Ok, see asi vast oli uus küll, et Kuu kohta on mõned päris lihtsad asjad veel alles, millest me eriti midagi ei tea. Nojah, ei tea me Maa peal kõike, kus siis Kuu kohta. Halvasti ei ütle, Reaalkooli gümnaaiumitööna oleks tekst imetabane, ent väärika sarja jaoks mitte nii väga. Aga, nagu lühiajaloole kohane, pani ta riiulist haarama järgmist raamatut, mida soovitan teile hulka kindlamal meelel.

Mikk Sarve «Kuu» ilmumisest on tubli seitse aastat möödas ja ma ei väsi seda teost imetlemast ei sisulises ega vormilises mõttes. Olgu-olgu, minu maitse jaoks võiks seal kohalikku pärimust ja rahvaluulet tiba vähem olla, pärimuse- ja looduseinimestega kipub sageli kaasnema mingi uusreligioosne mõõde, millega on raske suhestuda. Ometi on raamat nii hästi liigendatud, et osa võib rahulikult vahele jätta või hilisemaks jätte. Lapsepõlves sai hulk häid raamatuid loetud esmalt nõnda, et looduskirjeldused või ballaadid tuli edasi kerida, et looga edasi minna. Kunagi hiljem, kui momendil midagi lugeda polnud, kuid nälg suur, läksid alla ka ballaadid, loodus ja kaevuvesi.