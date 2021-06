NÄDALA RAAMAT ⟩ Muistsetele eestlastele oli põrgu muuhulgas ka pelgupaik ja õigluse kants

Eestis on palju ilusaid paiku, kuhu loodus on rajanud salapäraseid koopaid. Rahva seas tunti neid põrgu või põrguhauana ja usuti, et seal elavad vanapaganad. Marju Kõivupuu raamat «Eesti põrgute lood» viib meid rändama paljudesse põrgupärimusega seotud paikadesse.