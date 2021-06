KATKEND ⟩ Ilmunud on antiikaja suurima satiirimeistri Lukianose teos «Surnute kõnelused»

Lukianos, «Surnute kõnelused». FOTO: Loomingu Raamatukogu

Vanakreeka suurima satiirimeistri ühes kõige kuulsamas teoses «Surnute kõnelused» saavad sõna paljud tuntud ja tundmatud kreeka riigijuhid, rahamehed, filosoofid, müütilised kangelased ja jumalad, kes jahvatavad allilmas surma ebaõiglusest, nutavad taga maa peale jäänud naudinguid ja rikkusi, vaidlevad saavutuste ja aukohtade üle ning räägivad sellest, kuidas allilmas asjad käivad. See kõik annab Lukianose lemmikutele Menipposele ja Diogenesele ohtrat pilkamisainet, kuid avab samas suurepäraselt ka kreeklaste uskumusi, maailmanägemist ja elukorraldust.

Kergemeelseid ja teravaid «Surnute kõnelusi» on alates renessansist Euroopa kirjanduses väga palju jäljendatud. Voltaire on Lukianose kohta öelnud, et ta on küll meelelahutaja, kuid selline, kes paneb lugeja mõtlema.

***

11. (16.) Diogenes ja Herakles

DIOGENES: Kas see ei ole mitte Herakles(1)? Tõepoolest, Heraklese nimel, ei keegi muu! Vibu, nui, lõvinahk, suur kasv – pealaest jalatallani Herakles! Kas ta on siis surnud, kuigi on Zeusi poeg? Ütle mulle, sangar, oled sa surnud? Mina ju ohverdasin sulle maa peal kui jumalale.

HERAKLES: Ja õigesti ohverdasid: Herakles ise on ju jumalatega koos taevas ja naiseks on tal nägus Hebe(2), mina aga olen tema varjukuju.

DIOGENES: Mida sa räägid? Jumala varjukuju? Kas see on siis võimalik, et üks pool on mingi jumal, teine aga surnud?

HERAKLES: Jah! Mitte Herakles ise ei ole surnud, vaid mina, tema kujutis.

DIOGENES: Saan aru: ta andis Plutonile enda asemel hoopis sinu ja seega oled sina tema asemel surnud.

HERAKLES: Midagi sellist.

DIOGENES: Kuidas küll muidu nii terane Aiakos ei tabanud ära, et sa ei olnud Herakles, vaid võttis tegeliku pähe vastu hoopis asenduse?

HERAKLES: Sest ma nägin täpselt samasugune välja.

DIOGENES: Tõsi, sa oled ju täpselt tema moodi. Aga äkki on asjalood hoopis vastupidi? Äkki oled hoopis sina Herakles ja varjukuju läks jumalate juurde ja abiellus Hebega?

HERAKLES: Sa oled julge ja suure suuga! Kui sa mu pilkamist ei lõpeta, saad kohemaid teada, mis masti jumal ma ka varjukujuna olen!