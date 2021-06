Karl Martin Sinijärv soovitab teravmeelset ja igavesti lahedat lugemist

Kuningates ja kuningannades on tänapäeval midagi ajatut ja ilusat, ja Briti kuningakojas eriti. Mõistus ütleb, et pool arutut ajalugu on arutu olnud suuresti seepärast, et ebasobivatel, ent ambitsioonikatel isikutel oli eluks ajaks käsutada absoluutne võim. Eluaeg ei pruukinud muidugi pikk olla, sest ambitsioone jätkus teistelgi. Ja objektiivselt on vabariik teadagi etem. Süda aga sõnab, et monarhia turvalisusel on siiski võlu ja mõneski mõttes on Elizabeth II tänaseks Maailma Kuninganna ja meie kõigi ühine vanavanaema. Kui maailm peaks endale iga paari aasta takka presidenti valima, ja veel otse, siis tuleks sellest ainult tüli ja pahandust kõigis võimalikes vormides. Inimene ei jaksa kogu aeg teadlik kodanik olla, vahepeal võib tunda end ustava alamana.