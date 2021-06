VIDEO ⟩ Urmas Reinsalu eelmisest valitsusest: see oli nii paganama põnev aeg

Esitlusel küsis Mart Luik, miks otsustas Urmas Reinsalu kirjutada raamatu eelmises valitses välisministrina töötamise ajast.

«See oli nii paganama põnev aeg,» selgitas Reinsalu, kes pole nii sündmustetihket aega oma poliitikukarjääris veel näinud. Valitsuses oli pidev väärtuste konflikt ja selle võitlus kestis kuni viimaste päevadeni. «See oli väga isevärki valitsus,» sõnas ta.

Teiseks on see Reinsalu lugu koroonakriisist. Kui 20 aastat on mööda läinud, meenutame hiljem, mida keegi sel ajal tegi ja igaühel on oma lugu. «Mulle tundus, et olin sündmuste epitsentris,» selgitas ta ja märkis, et tahtis kirjeldada seda, kuidastuli tundmatuga silmitsi seistes esmased otsused vastu võtta.

«Kolmandaks on raamat ennekõike poliitikast, kuidas sünnivad poliitilised otsused. Tahtsin selgitada tagapõhja ja seda, kuidas tekivad kokkulepped poliitikute vahel,» rääkis Reinsalu. «Need on alati väga stressirohked.»

Esialgu mõtles poliitik, et võiks raamatu kirjutada ka siis, kui on juba vana ja tal on selleks rohkem aega. Siis aga mõistis, et vanaduses oleks ta palju leplikum, mistõttu tuleks raamat igav. Praegu on emotsioonid veel värsked.

«Faktide osas kirjutan alla, valet te sellest raamatust ei leia,» lubas Reinsalu. «Kas on erapooletu? Absoluutselt ei ole. See on ainult minu vaade.»

Vaata esitlust järele siit!

Urmas Reinsalu, «Välisminister». FOTO: Raamat