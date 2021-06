KATKEND ⟩ «Mehed, kes piitsutamist tahavad, juba ootavad mind!»

«Mari, mul on hea meel, et sa pärast kõiki neid oma lugematuid mehi ka lõpuks eneseteostuse peale mõtled!» See lause kõlas nagu ühe ülimalt vivianliku põhjaliku tülinorimiskatse algusakord. «Oi, tere Katrina! Said ka mahti tulla, jah? Istu maha, istu maha, aga enne, mu kallis, palun pese käed! Meil on ikkagi praegu koroonaga kollane stsenaarium! Ja kuidas sul oma meeste piitsutamisega läheb? Mingit kindlamat tööd pole mõelnud leida? Teate, mu armsad, tänapäevane maailm on täis edulugusid, kus omandatakse uus haridus ja elukutse juba küpsemas eas! Naine ei tohiks mitte iialgi valida elukutset, mis sõltub tema noorusest ja välimusest! Keegi ei taha ju, et neid piitsutaks üks kortsus vanamutt, eks ole?» Katrina istus lauda, olles enne Arvile oma kallihinnalise Chianti ulatanud. Ka lõhnaküünlad, kuna Vivian armastas neid. Aga ainult väga kalleid! Korra, majanduslikult raskemal hetkel oli Katrina teinud proovi mõnevõrra odavama hinnaklassi küünaldega ning kuulnud kohe järgmisel kodupeol virisemist, et need haisevad nagu bensiin …