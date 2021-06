SUVELUGEMINE ROMANTIKUTELE ⟩ «Mees, keda ma armastan, abiellub naisega, keda ta armastab. Naisega, kes ei ole mina»

Lia Louis, «Kallis Emmie Blue». FOTO: Raamat

Kõik armastavad Emmie Blued. Aga miks ta siis endiselt vallaline on?

Aastaid tagasi lasi Emmie Blue enda kooli õues lendu punase õhupalli oma nime, aadressi ja suure saladusega. Selle õhupalli leidis Prantsusmaa rannalt Lucas Moreau. Ta kirjutas tüdrukule kirja ja neist kahest said lahutamatud sõbrad.

Neliteist aastat hiljem on Emmie Lucasesse meeletult armunud, kuid ei julge seda talle tunnistada. Ta on kõik oma lootused temale pannud ning ootab kannatlikult, millal mees aru saab, et nad on teineteise jaoks loodud. Kuna Emmie on nii jäägitult pühendunud oma armastusele Lucase vastu, on ta unarusse jätnud kogu oma muu elu – ta on täiesti rahul enda mõttetu tööga hotelli ettekandjana ning elab üürilisena vanaproua juures, keda ta peaaegu ei tunnegi. Kui Lucas kutsub Emmie rannarestorani õhtusöögile, et Emmielt ühte asja küsida, on too veendunud – lõpuks ometi palub noormees ta endale naiseks. Aga elus ei lähe ju kõik nii, nagu plaanitud, ega?

Emmie saab teada, et kõik, mida ta arvas elu (ja armastuse) kohta teadvat, oli puhas illusioon. Kas sellist asja nagu «teineteisele loodud» on üldse olemas? Või on tõsi, et elus juhtub kõik siis, kui sa parajasti muid plaane teed? See südamlik ja humoorikas lugu on suurepärane suvelugemine kõigile romantilise kirjanduse sõpradele.

***