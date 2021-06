KATKEND ⟩ «Esimesed haigushood on kärarikkad ja plahvatuslikud nagu ilutulestik»

Rory Power, «Raxteri tüdrukud». FOTO: Raamat

Sellest, kui Raxteri tüdrukutekool karantiini pandi, on möödunud poolteist aastat. Sellest, kui Mürk välja lõi ja Hetty elu pea peale pööras.

Algul surid üksteise järel õpetajad. Siis hakkasid nakatuma õpilased ja nende kehad muutusid veidraks ja võõraks. Nüüd, ülejäänud maailmast ära lõigatud ja oma saarekodus iseenese hooleks jäetud, ei söanda tüdrukud minna teisele poole kooli ümbritsevat tara, kus Mürk on muutnud metsa metsikuks ja ohtlikuks. Nad ootavad lubatud ravi, sellal kui Mürk imbub kõigesse.

Aga kui Hetty sõber Byatt kadunuks jääb, on ta valmis tegema ükskõik mida, et teda leida, isegi kui see tähendab karantiinireeglite rikkumist ja tarataguste õuduste trotsimist. Ning seda tehes saab Hetty teada, et nende loos, nende elus Raxteril peitub hoopis enamat, kui ta oleks iial aimata osanud.

***

Õhtueine ajal hargnetakse, hoitakse omaette. Harilikult õnnestub meil vähemalt samas ruumis istuda, aga täna saame Welchi käest oma portsjonid ja läheme siis laiali, osa siiasamasse saali, teised kööki, kogunevad ümber vana puupliidi, kus põlevad viimased kardinad, et sooja saada. Pärast selliseid päevi nagu täna ja tüdrukuid nagu Mona, eemaldume üksteisest ja mõtiskleme, kes on järgmine.

Mina olen trepi juures, toetun vastu käsipuud. Me kolm olime täna viimased, kes toidu kätte said, ja alles polnud õieti midagi head: ainult leivanukid, mõlemad hallitusest ligased. Kui see oli kõik, millega ma tagasi tulin, näis, et Byatt on valmis nutma puhkema – pärast seda, kui Reese apelsini ausalt endale võitis, polnud me kumbki lõunaks midagi saanud –, aga õnneks andis paadirühma Carson mulle aegunud supi. Ootame, et konserviavaja meieni jõuaks ja me süüa saaksime, ning selle ajani lamab Reese põrandal ja üritab tukkuda, Byatt aga vaatab üles sinnapoole, kus paistab uks, mis tõkestab tee kolmanda korruse põetusruumidesse.

Kui maja ehitati, asusid siin teenijate kambrid. Kitsa koridori kaudu saab kuude tuppa, üleval on katuseterrass ning all läbi kahe korruse kõrguv peasaal. Siia pääseb ainult teise poolkorruse trepi kaudu ning ruumid on madala viltuse lukustatud ukse taga.

Mulle ei meeldi sinnapoole vaadata, ei meeldi mõelda kõige haigematele silma alt ära viidud tüdrukutele, ei meeldi teadmine, et seal pole kõigi jaoks ruumi. Ja mulle ei meeldi see, et seal üleval käivad kõik uksed lukku väljastpoolt. Et tahtmise korral saab seal kedagi kinni hoida.