PILDID RAAMATUST ⟩ Huumorimuuseumis tuleb esitlusele Priit Koppeli karikatuuriraamat «Tugitoolisport»

Vaatamata koroonakriisile on paljudel inimestel huumorimeel siiski veel säilinud ja ka sporti tehakse veel, seetõttu väikese kokkulangemise tõttu selleaastaste olümpiamängudega Tokios on Tallinna Huumorigalerii avanäituseks karikaturist Priit Koppeli karikatuurinäitus «Tugitoolisport».

«Peamiselt arvatakse, et tugitoolisport on istumine ja televiisori vaatamine,» ütles karikaturist Priit Koppel. «Avatava näitusega tahan näidata, et väga edukalt võib nii tugitoolis kui ka tugitooliga teha nn «tõelist» sporti. Kuna Venemaal, Hispaanias ja paljudes muudes riikides ei ole sellist väljendit nagu tugitoolisport, siis seal kasutatakse sellist terminit nagu näiteks diivanisport. Seega ei ole karikatuurnäitusel olevad pildid vaid tugitoolidest vaid ka diivanitest, kiiktoolidest, taburettidest jne, kus traditsiooniliselt saab istuda ja vaadata televiisorit,» lausus Priit Koppel. «Näitus vaadates on seda vaja võtta ühtse pildijadana ja mitte kui igat pilti eraldi, kuna tegemist on ühtse teemaga – sport!»