LAHE SUVELUGEMINE ⟩ Ilmus raamat Soome muusika absoluutsest legendist ja kuulsaimast rokkbändist Hurriganes

Rohkete plaadistuste hulgast on edukaim 1974. aasta album «Roadrunner», mis on Soome kõikide aegade müügiedetabelis 7. kohal ja selle tuntuim lugu «Get On» võitis samal aastal ülekaalukalt rahvusvahelise European Pop Jury raadiovõistluse – seitsme Euroopa riigi raadiojaama otseülekandena korraldatud hääletuse. Tookord Hispaaniast eetrisse läinud saates muule maailmale täiesti tundmatu Hurriganesi toores kõva power’iga rock’n’roll mõjus publikule üle geograafiliste piiride. Laulule antud häältekogus üllatas eelkõige soomlasi. Hurriganesi liikmetest said soomlaste silmis omamoodi «olümpiavõitjad». «Get on» on ka ainus Soome hitt, mis jõudnud Inglismaa muusikaedetabeli tippu.

Kuna koostöö tundus lubavana, pidi bänd kiiresti keikadele minema. Et mingit tuntust polnud ollagi, tuli bändile leiutada võimalikult lööv nimi. «Midagi sellist, mis mingil määral seostub selle muusikaga, mida kavatseme esitada,» üritas Remu visandada tulevast nime. «Mitte soomekeelset, nagu Tasavallan Presidentti. Pole mingit vahet missugune, kui see vaid kuradima hästi kõlab.» Muude vanade bändide nimedes tuhnides tuli meelde instrumentaalbänd kuuekümnendatest – Johnny and The Hurricanes. Selles oli mingit seletamatut veetlust. «Hurricanes? Mida see tähendab?» imestas Remu. «See on orkaan,» kõlas vastus. «Orkaan – see on just õige!»