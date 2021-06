«Aga kuule, ise on loll. Kui ta aru ei saa, milline oivaline naine sa oled…»

Lükkan ukse lahti, peatun korraks, et kaht naeratavat lõhnastatud naist mööda lasta, ning kõnnin edasi – aeglaselt, kindalt ja nii sirgelt, kui vähegi saan. Vaikne häältesumin seguneb klaasikõlina ja nugade-kahvlite kriiksumisega taldrikutel ning liiga vaikse muusika kaduvate helidega. Õhk on paks nagu Le Rivage’is ikka, lõhnab küüslaugu ja sidruni ja rannast õhkuva meresoola järele. See on üks mu lemmikkoht. On alati olnud. Seinad ja terrassilauad on mälestustest läbi imbunud. Arvukad lõputud suvepäevad ja sihitud rannas uitamised viimase kolmeteist aasta jooksul on lõppenud just siin. Need unelmate maja sõidud, kui me kilomeetrite kaupa ringi kimasime, Lucas äsja ülikooli lõpetanud, mina ülendatud ajutiselt administraatorikohalt alalisele, ning tohututest lossidest ja neljasaja aasta vanustest räämas talumajadest möödudes hoogu maha võtsime, endale tulevast kodu valisime, arutasime, mida muuta, mida samaks jätta, kui maja oleks meie oma. Muidugi eksis Lucas iga jumala kord Honfleuris ära – see oli peaaegu traditsioon –, pidas auto kinni ja küsis talumeestelt juhatust, ning just siia tulime avatud köögist kostva grillisärina ja rahuliku lainemüha saatel tankima. Arvukaid eelroogi, soolaseid rosmariiniga üle riputatud friikartuleid ja mõnikord ka ainult õlut. Rääkisime autosõitudel ja nende seinte vahel kõigest. Põhiliselt aga tulevikust ja sellest, mis meid tulevastel aastatel ees ootab. Kas me oskasime ette kujutada seda? Mitte niivõrd Lucase abiellumist, vaid… seda. Kas me üldse arvasime, et see on võimalik? Et miski tuleb lõpuks meie vahele ja muudab kõike. Meid.