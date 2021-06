KENNEDY DÜNASTIA ⟩ Suguvõsa, millesse kuulumine on korraga nii õnn kui õnnetus

«Kennedy needuse» idee püsib endist viisi…

James Patterson ja Cynthia Fagen, «Kennedy dünastia». FOTO: Raamat

Kennedyte perekond on pikalt olnud silmapaistev Ameerika poliitikas, riigiteenistuses, meelelahutuses ja äris. Kuid kogu nende suguvõsa on aastakümnete jooksul saatnud mitmed traagilised õnnetused, mistõttu on avalikkus hakanud arvama, et kogu Kennedy klann on ära neetud.

«Kennedy dünastia» on raamat, mis pakub põnevat kokkuvõtet perekond Kennedy silmapaistvamatest tipphetkedest aga ka tragöödiatest, mis on seda suguvõsa saatnud juba peaaegu terve sajandi. James Pattersoni põhjaliku uurimistöö tulemusena valminud teos toob lugejateni üksikasjaliku pildi perekond Kennedyst ning näitab, kuidas Kennedy perekonda kuulumine on korraga nii õnn kui õnnetus.

Veebruaris 1960 kogunes Sinatra õukond Las Vegases Sandsi hotelli salongis tema tavalise laua ümber. Rotikarja järjekordse väljamüüdud esinemise edu puhul pidutsevasse seltskonda kuulus ka 25-aastane Exner, kes kuulas tähelepanelikult Sinatrat – nad olid 1959. aastal lühemat aega kohtunud –, kuni tema pilk peatus kahe uue lauasviibija näol. Exner ei teadnud, et Jack Kennedy ja tema vend Ted on poliitikud, kuni Sinatra tutvustas talle Jacki, senaator Kennedyt.

Ametlikult olid Jack ja 28-aastane Ted – venna kampaaniakorraldaja lääneosariikides – tulnud Hollywoodi suunamudijatelt nõuandeid saama. Küsitlustulemused näisid kalduvat Jacki kahjuks, aga demokraatide presidendikandidaadi seadmise rahvuskonvent pidi toimuma juulis Los Angeleses. Hollywoodi publitsist Jim Mahoney, kes esindas Sinatrat ja Lawfordi, meenutas strateegia kujundamist: «Korraldage «Noored Kennedy toetuseks» operatsioon… Koondage veteranid tema selja taha. Ta peab siin, Californias, midagi ette võtma, muidu satub suurde hätta.»

Senaator kutsus Judith Campbell Exneri basseiniäärsele lantšile. Nad vestlesid mitu tundi. Jackile omane huumorimeel avaldus reageeringus Exneri ülestunnistusele, et Jacki noorem vend Ted oli püüdnud talle eelmisel õhtul läheneda. «See väike võrukael. Peaksite talle tema noorusliku joovastuse andestama,» lausus Jack naerdes.

«[Jack] näis soovivat edasisi kohtumisi. Olin elevil, lausa kergemeelne,» avaldas Exner hiljem ajakirjale People.

Kuu aega kestnud igapäevased telefonikõned – «Jack oli maailma parim kuulaja,» kirjutas Exner 1977. aastal oma autobiograafias «My Story» («Minu lugu») – kulmineerusid kirgliku kohtumisega New Yorgi hotellis Plaza õhtul enne 1960. aasta 8. märtsi New Hampshire’i osariigi eelvalimisi. «Mind üllatas, et ta oli nii rahulik enne oma presidendivalimiste kampaania esimest eelvalimist, kuid uskumatul kombel ei maininud ta kogu meie koosveedetud öö jooksul kordagi New Hampshire’i. Järgmisel hommikul saatis ta mulle tosina roose, juures kaart «Sinule mõteldes… J.»»

Jack polnud ainus, kes Exnerile mõtles. Aprillis tutvustas Sinatra Exnerit ka oma heale sõbrale «Uputuse-Samile», nagu Sam Giancanat nimetati. Uskumatul kombel jätkas Exner korraga kahte armulugu – ühte presidendiks pürgija, teist «Chicago ristiisaga».

