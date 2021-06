KATKEND ⟩ «Hurriganes on bandiit, kes tunnistab ausalt, et mängib valesti»

«Teisalt teavad asjatundjad, et algupärase roki õhustikku kuulub teatud määral koopalikkus. Kõige paremini on jõuvõttena seda olukorda kasutanud meie sõber Gary Glitter, kähistades oma kuumimaid hitte justkui kaevust.» Arvustuse lõpul osundatati juba põhilisele: «Tähtsaim, mida plaat tõestab, on see, et Hurriganes pole pelgalt jaemüügis pidutsev tühikargajate jõuk. Poistel on publikule muusikaliselt palju anda. Ja seda kõike pakutakse kõrgetasemeliselt, otse kandikult.»

Autoriteetse Musa peatoimetaja Waldemar Wallenius alustab oma kommentaare mõõdukalt, kuid läheb talle tuttaval moel arvustuse edenedes ärevile: «Plaat oli kerge pettumus. Mäletasin, et Hurriganes oli palju parem, kui sellelt plaadilt tundub. Kui olete ise kohal olnud, siis teate, et Hurriganes teeb laval vinget tööd. Nii head tööd, et isegi kui see plaat seda tööd täielikult ei kajasta, on ta siiski üks paremaid kodumaiseid rokiplaate, kui mitte parim. Tõesti – keegi pole veel teinud tervikuna nii head träkki – isegi mitte Badding. Seega pole põhjust muretsemiseks, sest Hurriganes on nüüd plaadistamise maitse suhu saanud ja ma mõtlen hirmuga, mida sealt veel tulla võib...»

Lõpuks hakkab Wallenius juba filosofeerima rock’n’rolli sügavama olemuse üle:

«Andestage, et ma nii ütlen, kuid see plaat on täiesti naiivne. Ehk just selline, nagu head rokiplaadid tavaliselt on. Taadid võtavad asja tõsiselt, mida ma suuresti hindan, kuid nad ei ole liiga TÕSISED, kui saate aru, mida ma silmas pean. Hurriganes on ka selles mõttes lahe, et kutid on tõepoolest suutnud saavutada ehtsa roki vaimsuse, kuid sellele vaatamata ei jäljenda kummalisel kombel kedagi, pigem kõiki üheaegselt või midagi sellist.»

«Rock And Roll All Night Long» jõudis kohe septembris müügitabelitesse, küll vaid tagasihoidlikule 29. kohale. See oli siiski saavutus, mida peeti Soome uustulnuka kohta väga heaks ja isegi Suosikki kommenteeris: «See on tore, et kohalikule rokile leidub turgu, nagu Remu edu tõestab.»

1973. aasta lõpus valitses edetabeli tippu Gary Glitter, kelle Slade järgmise aasta jaanuaris kukutas. „Rock And Roll All Night Long” tõusis kõrgeimale kohale ehk viiendaks 1973. aasta detsembris, mis oli kodumaise roki jaoks enneolematu saavutus. Egas produtsent Måns Groundstroem olukorda meenutades asjatult rahulolu märgiks naeratanud:

«See plaat tõi Love’i kulud mitmekordselt tagasi... ja mulle palgatõusu!» Soome rokkmuusika arenes vägevalt. Järgmise poole aasta jooksul püsis esikohal Hectori «Herra Mirandos».