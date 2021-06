SUVEROMAAN ⟩ «Ma ei tea, kuidas seda veel selgemini öelda. Ma lähen ära. Meie suhe on läbi»

Helen Pollard, «Rannapood». FOTO: Raamat

Claudia pole kunagi kahetsenud, et suurlinnaelu seljataha jättis ja rannaäärsesse paradiisikildu põgenes. Toeks ninakas kass Puding, on ta ümbritsenud end ustavate sõpradega, kes on Claudiale kui perekond. Tema pood rannatee lõpus on täis asju, mis rõõmustavad nii kohalikke kui ka külalisi. Elu on viimaks loksunud täiuslikku mõnusasse rütmi. Seda seniks, kuni alevikku kolib lesestunud Jason koos teismelise tütre Milliega, otsides mõlemale uut algust. Claudia poekese põnev sortiment – ja naise vabameelne elustiil – tõmbab Milliet otsekohe. Kuid praktilise meelega arhitektile Jasonile ei ole tütre uued huvid meeltmööda. Ta ei häbene Claudiale oma arvamust öelda ja sädemed lendavad igal nende kohtumisel.

Kuid Jason ja Millie ei ole sel suvel ainsad uustulnukad ning elu sadama ümbruses – iseäranis aga Claudia elu – muutub rohkem kui ühel moel. Kui Claudia tee aina ootamatumatel viisidel Jasoni omaga ristub, hakkab ta märkama seda, mis peitub mehe tulise temperamendi ja terava keele taga. Claudia oli kindel, et tema elus on kõik olemas, aga ehk oli midagi siiski puudu?

***

Claudia istus jäigalt tugitoolis ja ootas, et Lee reedeõhtuselt tööjärgselt veinijoomiselt koju jõuaks. Claudia ise polnud läinud. Tal oli palju tegemist.

Lukus mehe võtit kuuldes hingas Claudia sügavalt sisse. Otsuse langetamisest saati tundis ta end märkimisväärselt rahulikult.

Lee astus elutuppa, kena nägu torssis. «Miks kohvrid esikus on? Sa ei öelnud, et sul sel nädalal konverents on.»

«Ei olegi. Ma jätan su maha.»

Lee kulmukortsutus moondus kõigepealt hämmelduseks ja seejärel vihaks. «Mida?»

«Kuulsid küll.»

«Ma polnud kindel, et kuulsin õigesti, sa ju lihtsalt istud seal! Sul on juba asjad koos? Me pole sellest rääkinudki. Mida kuradit sa öelda tahad?»

«Ma ei tea, kuidas seda veel selgemini öelda, Lee. Ma lähen ära. Meie suhe on läbi.»

Lee tõstis käed lae poole. «Kas asi on selles, mis too päev juhtus? Sest kui on, siis sa reageerid üle.»

Claudia oleks võinud selle peale endast välja minna, aga kuidagi õnnestus tal hääl rahulikuna hoida. «Minu meelest see küll ülereageerimine ei ole – abielu lõpetada, kui tuleb välja, et sulle on kogu see aeg valetatud.»

«Taevas hoia, Claudia. Me juba rääkisime sellest. See oli arusaamatus, nimetagem seda meelemuutuseks.»