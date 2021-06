KATKEND ⟩ «Järgnevate juhiste täitmine päästab su tütre elu»

Jamie Crawford ja tema naine on tagasi oma kohtadel, Talbotid ja pisi-Lachlan magavad. Ma ei näe ajakirjanik Derek Trespassi ega Jason Poke’i ning kuigi ma ajan kaela õieli, et näha tagumisi istmeid, ei saa ma aru, kas need on tühjad või sealsed reisijad pikutavad. Kes on puudu? Kes on kaaperdaja?

Cesca tõuseb. Ta räägib ikka veel poisi ja tema emaga ning ma mõtlen, mida nad talle ütlevad, kas ta teab, et ma valetasin, ja murrab pead, miks. Mõne minuti – võib-olla koguni mõne sekundi – pärast ütleb ta, et peab tagasi minema ning soovib neile toredat reisi. Võib-olla kutsub ta poisi piloodikabiini vaatama, kui oleme maandunud, laseb tal kaptenikohale istuda ja oma mütsi pähe proovida. Finley ootab seda pikisilmi, mõtleb, kellele ta seda fotot näitab. Võib-olla mõtleb ta tõesti piloodiks saamisest, hakkab unistama pilvede kohal hõljumisest, vormi kandmisest, läbi lennujaama sammumisest, olles teel Californiasse, Mehhikosse, Hongkongi, täpselt nagu mina kunagi unistasin.

Süütunne toob mulle pisarad silma. Need valguvad kuumade ja talitsematutena mu põskedele ning ma vaatan piloodi­kabiini kõrval oleva tualettruumi ukselukku, soovides, et ruum oleks tühi, soovides, et see kõik oleks mingi kohutav eksitus. Palun, et see oleks treeningharjutus, palun, et see oleks mõni YouTube’i tüng. Laske mind lahti, pange häbiposti, teotage mind igavesti kui naist, kes oli valmis ohverdama sadu inimesi, et päästa oma laps. Palun, et see oleks ükskõik mis, aga mitte päris.

Sildil on kirjas HÕIVATUD.

Astun sinnapoole. Mu liigutused tunduvad puised, just nagu mõne arvutimängu graafika, kõik lihased pingul, nagu ootaksin kuuli. Olen mõne tolli kaugusel inimesest, kes iganes seal on, ja püüan kujutleda, mida ta teeb, mida mõtleb. Kas tal on relv? Lõhkeainet? Higi niriseb mööda mu selgroogu alla ja särk kleepub nahale, kui pööran.

Uks on piloodikabiini suhtes täisnurga all. Tipin koodi sisse, hoian pilgu maas, sest see on mulle ju ometi näkku kirjutatud, ning kui kostab ukse avanemise piiks, kuulen ma selja taga klõpsatust. Tualettruumi uks pole enam lukus.

Tunnen kaelal kellegi rõhuvat pilku ja pingutan kõigest väest, et näoilmet neutraalsena hoida, kui piloodikabiini ukse lahti lükkan. Mike ei pööra ringi, ta vaatab ajalehte, teeb ristsõna. Mike, kes võib olla isa, vend, abikaasa. Kes surus meeskonnaliikmetel kätt, naeratas kaamerate ees.

Mike, kes järgmist paari minutit tõenäoliselt üle ei ela.

Astun kõrvale. Manan vaimusilma ette Sophia näo, kui panen toime kõige kohutavama teo oma elus.

Mike pöörab ringi. Tema naeratus kustub veel enne, kui täielikult tekkida jõuab, ta ilmes peegeldub algul segadus ja siis jahmatus, kui ta vaatab minust mööda tolle ebaviisaka mehe poole, tolle nurgelise näoga mehe poole, kes mängis arvutimänge. Uks sulgub ja hetkeks teavad ainult kolm inimest maailmas, et lend number 79 on kaaperdatud.

Ma täitsin mulle antud juhtnööre täht-tähelt.

Mu abikaasa ja tütar on väljaspool ohtu.