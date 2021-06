VAATA OTSE ⟩ Soome ralliäss Jari-Matti Latvala tuleb Tartusse oma kõmulist elulooraamatut esitlema

Jari-Matti Latvala on rallit sõitnud 1980ndatest alates. Juba põnnieas põristas poiss oma Lokari roolis talle omaseks saanud stiilis: tormakalt, agressiivselt ja võimalikult kiiresti. Aastatega Jari-Matti rallivaimustus aina kasvas ning karjäärivalik paistis selge.

Jari-Matti on teinud ralliajalugu, olles noorim etapivõitja ning kõige rohkem MM-etappe sõitnud võistleja. Kolm MM-hõbedat ja kaks pronksi kõnelevad edukast karjäärist.

Jari-Matti Latvala on pühendanud kogu oma elu rallile. Võidurõõmu kõrval on tulnud valada ka kibedaid kaotusepisaraid.

Pikaajalise kogemusega spordireporteri Riikka Smolander-Slotte debüütteos «Jari-Matti Latvala. Elukestev kiiruskatse» on ehe ja aus sissevaade Soome rallilegendi karjääri ja isiklikku ellu. See on lugu mehest, kes suhtub rallisse kirglikult ja täie pühendumusega.