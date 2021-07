RAAMATUSOOVITUS ⟩ Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik: inimest aitab paremini mõista... uitnärv!

Kaela- ja turjapinged või valu ei ole kindlasti kellelegi võõras. Põhjus võib olla üllatav! Ettepoole hoidva pea korral on kuklaaluse kolmnurga lihased pinges, et hoida lõuga rinnale vajumast. Me aga hoiame neid lihaseid pinges, sest oleme harjunud telefonis pidevalt midagi lugema või trükkima. Kui need lihased pidevalt töötavad, siis tõmbuvad need üha enam pingesse ja väheneb ajutüvesse verevool. See surve kuklaalustele närvidele avaldub tihti valuna kaela tagaosas. Ka astmaatikutel on sama probleem, kuid nende elukvaliteet võib kiirelt paraneda juba sellest, kui nad sirutavad oma peahoiakut.