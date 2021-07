NÄDALA RAAMAT ⟩ Legendi uskumatu edu ja traagiline allakäik

Diego Maradona on üks suurimaid jalgpallilegende ja sama legendaarne on ka Jimmy Burnsi raamat temast. Burns kirjeldab Maradona lapsepõlve, suurt edu ja traagilist allakäiku nii põhjalikult, et paljud peavad just seda elulooraamatut kõige paremaks ülevaateks Maradona nõrkustest ja geniaalsusest.