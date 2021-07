KATKEND ⟩ Kuhu ootamatult tärkav külgetõmme ja üha jõulisem iha võib viia?

Itaalia Rivieras on alanud 1987. aasta kuum suvi. Elio Perlman on 17-aastane introvert. Tema vanemate villas on kuueks nädalaks külas 24-aastane ameeriklasest haritlane Oliver – muretu ellusuhtumisega ning justkui kõigest ja kõigist eraldi seisev olend. Ootamatul kombel tekitab ta Elios samasugust ahvatlust, nagu on seni esile kutsunud vaid ilusad tüdrukud.

Romaani minategelane Elio kirjeldab tärkavat külgetõmmet ja üha jõulisemat iha. Alanud romanss muudab noormehed ettevaatamatuks ning mõlemad liiguvad üha lähemale täielikule intiimsusele –tundele, mida kumbki tõenäoliselt enam iial ei koge.