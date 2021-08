Apollo raamatupoodide müügiedetabeli tipus ei ole palju uusi raamatuid ja näha on, et parema meelega ostetakse soodsa hinnaga menukeid, mis juba mõnda aega müügis on olnud. Nende seas on lai valik põnevaid ja asjalikke raamatuid, mis augustiõhtud sisukamaks muudavad. Head lugemist!