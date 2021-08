Stephen King soovitab kaht ingliskeelset romaani, mis on suurepäraselt kirja pandud

Ühel ööl kohtuvad Ohio väikelinnas neli abiturienti, paljastatakse saladusi ja rebitakse lahti vanad haavad. Kingi selgitusel on see lugu narkootiumidest, kaotusest ja pikalt varjatud mõrvast, mis on hävitanud elusid. «See on sujuvalt kirjutatud ja suurepärane,» kiidab ta, kuidas lugedes tekib selge ettekujutus känguvast Ameerika kesk-lääne linnast.

Raamatu peategelaseks on Jules, kes saab New Yorgis korterivalvurina hästi tasustatud töö. «Tema sõber Chloe ütleb talle, et see on liiga hea, et tõsi olla, ja oi, kuidas tal on õigus,» kirjeldab King. «Kui teile meeldis «Rosemary beebi», siis teile meeldib ka see.»