Videos ütleb Bukowski, et teda on õnnistatud viletsa eluga, millest ta on saanud kirjutada. Lisaks pole tema meelest ime, et ta hästi dialoogi kirjutab, kui ta on nõnda kaua elanud ja saanud palju inimesi rääkimas kuulata. Vestluse lõpus oletab mees, et tema teoste tõelist mõju hakatakse tundma alles pärast ta surma.