AJALOOLINE ROMAAN ⟩ Sitsiilia kroonimata kuningad, kes tahtsid saada rikkamaks ja võimsamaks kui keegi teine

Floriote lugu on lugu ühiskonna madalamate seisuste võitlusest monarhia ning oma aja ära elanud aristokraatia vastu, milles Floriod osutuvad võidukaks. Põneva perekonnasaaga taustaks on reaalsed ajaloolised sündmused alates Napoleoni sõdadest kuni 1848. aasta ülestõusudeni, mis haarasid kogu Euroopat, kaasa arvatud Mõlema Sitsiilia kuningriiki, ja lõpetades Garibaldi maabumisega saarel 1860. aastal.

Stefania Auci (snd 1974 Sitsiilias Trapanis) on hariduselt jurist, kuid juba ülikooli ajal katsetas ta kirjutamisega. Tema sulest on ilmunud teisigi ajaloolisi romaane, kuid «Sitsiilia lõvid» (2019) tõi talle laiema tuntuse ja Rhegium Julii preemia. Teos on püsinud edetabelite tipus üle aasta ja on tõlgitud 32 keelde. 2021. aasta mais ilmus romaanile ka järg «L’inverno dei Leoni» («Lõvide talv»).