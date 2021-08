JÄRJEJUTT ⟩ «Mõelda, et ma oleksin peaaegu armunud tema ihusse...»

Itaalia Rivieras on alanud 1987. aasta kuum suvi. Elio Perlman on 17-aastane introvert. Tema vanemate villas on kuueks nädalaks külas 24-aastane ameeriklasest haritlane Oliver – muretu ellusuhtumisega ning justkui kõigest ja kõigist eraldi seisev olend. Ootamatul kombel tekitab ta Elios samasugust ahvatlust, nagu on seni esile kutsunud vaid ilusad tüdrukud.