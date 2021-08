NÄOJOOGA ⟩ Vahvad abimehed, mis aitavad saavutada ilusama naha

Treeni oma näolihaseid

Kivistik selgitab, et näos on üle 50 erineva lihase, millest kõiki ei pruugi me igapäevaselt rakendada. Lihaste passiivsus muudab naha lõdvaks ja toob kaasa enneaegse vananemise. Kuna näonaha vananemine on osaliselt tingitud lihaste toonuse kadumisest ja pingest, siis võid näojoogale pühendudes muuta enda näonaha säravamaks ja nooruslikumaks.

Õiged näojoogaharjutused aitavad leevendada kortse nii silma- ja huulepiirkondadest kui ka hoiduda topeltlõuast või kurjusekortsust.

Et parandada vereringet ja lümfisüsteemi, võib näohooldusel kasutada ka näorullikut, millega näopalsamit või -õli peale rullida.

Edu võti on järjepidevus

Küll aga rõhutab Kivistik, et edu võti on järjepidevus, sest kindlasti ei toimu muutused üleöö. Alustuseks võiks proovida harjutusi teha vähemalt 10 minutit päevas ja seda 3-4 kuud järjest. Et näha tulemusi, miks mitte teha endast iga nädal pilti ning võrrelda.

«Näojoogale pühendudes võid muuta enda näonaha säravamaks ja nooruslikumaks. Pea meeles, et näojoogaks pole keegi liiga noor või vana ning sugu ei mängi rolli!» soovitab Kivistik proovida.

Mai-Liis Kivistik, näojooga. FOTO: Foto raamatust

Milliseid tulemusi võib oodata?

1 nädala pärast: nägu on toonuses, märkad naha kvaliteedi paranemist.

1 kuu pärast: regulaarselt näojoogaga tegemist võid eeldada, et väiksemad peened jooned vähenevad. Lisaks kumab nahk tervisliku säraga.

6 kuu pärast: harrastades regulaarset näojoogat 6 või enam kuud, näed oma nägu pingul, silmaalused kotid väiksemad ja joonekesed võivad väheneda suisa kuni 80%.

Pakis on 32 kaarti, mis selgitavad erinevaid näojooga harjutusi koos pildi ja juhendiga. See on kui personaalne näojooga treener.