ÜLESKUTSE ⟩ Tallinna Vanalinnapäevade raames kogutakse lugusid

Tallinna vanalinnas Nunnatorni ja Kuldjala torni vahelisel kaitsekäigul on seina külge kinnitatud 25 pilti. Need on 25 peatatud hetke, 25 tabatud meeleolu, 25 alguse või lõpuga lugu. Need on 25 Tallinna linna lugu. Need on Tallinna elaniku Juhan Kohali poolt pildile jäädvustatud lood.