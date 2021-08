KATKEND ⟩ «Kui te vähegi tahate, siis saate sellega hakkama. Küsimus on: kas te tahate?»

Küsimus, kuidas lasta kiirelt edasi liikudes oma pesu pesta, tegi mulle enne teeleasumist suurt muret. Mul oli teooria, et võin pesunaise teenuseid kasutada reisi kestel vaid korra või paar. Teadsin, et rongis on see võimatu, kuid pikimad rongisõidud olid kahepäevane reis Londonist Brindisisse ja neljapäevane reis San Franciscost New Yorki. Atlandi ookeani aurikutel pesu ei pesta. Brindisi ja Hiina vahet sõitvatel Peninsular and Orientali aurikutel – mida kõik P. & O. laevadeks kutsuvad – annab vanemmadrus iga päev välja sellisel hulgal pestud pesu, mis hämmastaks Ameerika suurimatki pesumaja. Isegi kui laevadel pesu ei pesta, on igas sadamas, kus need peatuvad, ootamas terve hulk asjatundjaid, kes tahavad iga hinna eest näidata, mida idamaades pesupesemise vallas teha osatakse. Kuus tundi on neile oma töö tegemiseks täiesti piisav aeg, ja kui nad lubavad töö teatud ajaks ära teha, siis teevad nad seda minutipealt. Vahest on põhjuseks see, et nad ise rõivaid ei vaja, kuid hindavad raha, mida töö eest saavad, selle täies väärtuses. New Yorgi pesumajahindadega võrreldes on nende tasu imeväike.