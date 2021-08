NÄDALA RAAMAT ⟩ Kristluses kisub miskit kiiva. Kuidas seda taasavastada?

Kristlus on kriisis, märgib kirjanik ja psühhoterapeut Mark Vernon. Ta kaevub 3000 aasta tagusesse aega, perioodi, kust on pärit Vana Testamendi vanimad osad, ja liigub järk-järgult tänapäeva, andes ülevaate, kuidas on selle aja jooksul muutunud inimese suhe jumalikuga. Kirjandusklassikute, kunstnike, müstikute, teadlaste jt abil arutleb Vernon, kuidas suudaks kristlus abstraktsete doktriinide asemel anda võimaluse vahetuks individuaalseks kogemuseks, mis avaks ennast igas südames, mõistuses ja hinges.