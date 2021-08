NÄDALA RAAMAT ⟩ Valgustav teos kõigile, keda huvitab inimkonna tulevik

Lugu intellekti tulevikust on samahästi ka lugu kogu maailma tulevikust. Selle nädala raamatu autor Nick Bostrom küsib olulisi küsimusi: mis näiteks juhtub siis, kui masinad ületavad inimesi üldintellektis? Kas inimkonda tabab seejärel häving? Ta esitab sisuka ja kaalutletud visiooni sellest, mida superintellekt kaasa tuua võib ja mida me juba täna selle suhtes ette võtma peaksime. See on raamat kõigile, keda huvitab inimkonna tulevik.