JÄRELVAADATAV ⟩ Eia Uus põhjendab, miks ta uus raamat nii omapärase välimusega on ja miks see narmendama hakkab

Esitlusel rääkis autor, et koroonakevadel, kui kõik oli väga hall ja külm ning inimesed olid oma kodudes lõksus, tuli talle meelde, et kunagi käis ta ühes väga erilises kohas, kust sai palju häid kogemusi. Buenos Aires jättis Eia Uusile palju häid mälestusi, mis ta umbes viis aastat tagasi Lääne Elule järjejutuna kirja pani. Nüüd otsustas ta tallele pandud tekstile pilgu peale visata ning avastas, et see on väga helge ja mõjub hingele kosutavalt. Mõeldes, et äkki tahab seda keegi veel lugeda ja näha Buenos Aireses tehtud värvilisi pilte, otsustaski ta raamatu lõpuks välja anda.

Raamatuesitlusel rääkis Uus muuhulgas ka sellest, miks värske teos nõnda eriline välja näeb. Kirjaniku selgitusel on mõned lugejad talle juba sõnumeid saanud ja öelnud, et nad on saanud praakeskemplari. «Siis ma olen suunanud nad oma Hooandja videot vaatama, kus ma seda raamatut hästi pikalt kirjeldan,» sõnas kirjanik. «Raamatul on nii-öelda alasti selg. See on sellepärast, et selles raamatus ma olen kuidagi ausam, siiram, intiimsem kui tavaliselt. Ma tahtsin, et raamatu kujundus annaks ka aimu, et see on natuke teistsugune raamat. Lisaks ka see, et Buenos Aires oli nii eriline linn, et ma ei ole kunagi teist sellist linna näinud. Ma tahtsin, et see oleks selline raamat, millist te ei ole kunagi varem näinud.»