KATKEND ⟩ «Minu kavatsus oli teid päästma tulla, aga ilmselgelt ei vaja te minu teeneid»

«Kas Londoni auahnete seltskonna-mammade jaoks saab olla suuremat väljakutset kui üks vallaline hertsog?» LADY WHISTLEDOWNI SELTSKONNALEHT, APRILL 1813

Kuulu järgi palub hertsog Simon Basset peatselt kauni Daphne Bridgertoni kätt. Kulisside taga on noortel aga käsil salajane kokkumäng, mille tagamõtteks on raputada Simon vabaks väimehe otsingul seltskonna-mammade haardest. Seevastu on Daphnel nüüd, mil hertsog ise on ta ihaldusväärseks kuulutanud, hiilgav võimalus meelitada äärmiselt väärikate kosilaste pilke.

Ballisaali säras koos valssi tantsides on aga üha keerulisem meeles pidada, et kuramaaž on pelk teesklus ning ühtäkki taipab Daphne, et on rabavasse hertsogisse päriselt armumas.

Kaheksaosalise raamatusarja «Bridgertonide saaga» sündmustik leiab aset regendiaja Inglismaal aastatel 1813–1827. Bridgertonid – Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ja Hyacinth – on lesestunud vikontessi kaheksa tähestikulises järjekorras nime saanud järeltulijat. Nad küll nägelevad ja viskavad üksteise kulul nalja, ent hoolivad oma perekonnast jäägitult. Sarja igas raamatus on üks neist tõelise armastuse otsingul.

New York Timesi menukirjaniku Julia Quinni raamatuid on trükitud kümneid miljoneid eksemplare. Ajakirjas Time on teda nimetatud targaks ja naljakaks. Autori looming on leidnud austajaid üle kogu maailma ning tema romaane on tõlgitud 37 keelde. Harvardi ja Radcliffe’i kolledži lõpetanud kirjanik elab koos perega USA läänerannikul.

Bridgertoni perekonnast jutustava populaarse romaanisarja põhjal valminud seriaali «Bridgerton» leiad Netflixist. Värkselt ilmunud raamatu on tõlkinud Krista Nurm, kujundanud Mai Grepp, keelt toimetanud Anu Rooseniit.

Julia Quinn, «Kokkumäng». FOTO: Raamat

***

Daphne võttis vastu otsuse, et õhtu enam hullemaks minna ei saa. Kõigepealt oli ta sunnitud veetma õhtupooliku ballisaali pimedaimas nurgas (mis polnud sugugi kerge ülesanne, sest Lady Danbury hindas küünalde puhul ilmselgelt nii nende esteetilist kui ka valgustavat toimet), seejärel õnnestus tal põgenedes komistada Philipa Featheringtoni jala taha, misjärel Philipa, kes polnud kunagi ruumi vaikseim tüdruk, kiljatas: «Daphne Bridgerton! Kas sa said haiget?» See köitis ilmselt Nigeli tähelepanu, sest tema pea kerkis justnagu ehmunud linnul ning ta hakkas otsekohe läbi ballisaali kiirustama. Daphne oli lootnud, tegelikult isegi Jumalat palunud, et ta suudaks mehe eest plehku panna ja jõuda daamide puhketuppa enne, kui viimane ta kätte saab, aga see plaan ei läinud läbi: Nigel oli ta saalis nurka nüginud ja hakanud kaeblema oma armastusest tema vastu.

Olukord oli niigi kimbatusse ajav, kuid nüüd ilmnes, et see mees – üllatavalt nägus ja peaaegu häirivalt tasakaalukas võõras – oli kõike pealt näinud. Ja veelgi hullem: ta naeris selle peale!