Ilmus psühholoogiline põnevik naisest, kelle elu õnnelikumat päeva varjutab inetu saladus

See pidanuks olema tema elu kõige õnnelikum päev. Zoe istus hotellitoas, seljas täiuslik valge kleit, ning ootas hetke, mil lahkest ja nägusast Tobyst saab tema abikaasa. Edasi tuli tühjus.



Nad ütlesid, et ta ilmselt minestas, sest emotsioonid said temast võitu. Aga pärast ei tundunud miski päris õige. Kas vahepeal juhtus midagi?



Nüüd on Tobyl ja Zoel kaks ilusat last ja imeline elu. Nad plaanivad kümnenda pulma-aastapäeva puhul perele ja sõpradele peo korraldada. Kutsed on välja saadetud, toit tellitud. Nad lähevad tagasi hotelli, kus nad abiellusid.



Aga pulma-aastapäeva lähenedes saab selgeks, et kõik ei ootagi tähistamist. Zoe tabab Toby valetamast. Üks ta parimatest sõbrannadest tundub teda eiravat. Ja keegi levitab jutte, mis võivad peole üldse kriipsu peale tõmmata.



Zoe on üha rohkem kindel, et ta ei tea täit lugu. Aga kas ta tahabki tõde teada, kui see kõik hävitab?



Miljon teost müünud menuautori üdini kaasakiskuv psühholoogiline põnevik, mis haarab esimesest lehest ja viib vapustavalt pöördelise lõpuni.