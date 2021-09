JÄRELVAADATAV ⟩ Birk Rohelend esitles uut psühholoogilist kirmiromaani, mille põhjal valmib peagi ka teleseriaal

Sume suveöö on vaevu jõudnud mõisaperemehe sünnipäevale sametise joone alla tõmmata, kui majas kärgatab lask. Otto Müller, keda kõik teadsid, aga vähesed armastasid, on surnud.

Autor Birk Rohelend (s. 1981) on kirjutanud mitmeid auhinnatud romaane ja loonud armastatud telesarju, nagu «Padjaklubi», «Nurjatud tüdrukud» ja «Restart»; ta on ka filmi «Vasaku jala reede» üks kaasstsenariste.

«Minu suurim õnn on see, et sündisin Nõukogude Liidus ja kasvasin vabariiki. Olen saanud lähedalt näha nii absoluutset vireluse põhja kui ka rikaste ja ilusate glamuurset elustiili. Tee on viinud mind Eesti väikelinnast õppima USAsse parima stsenaristikamentori Lew Hunteri juurde. Mind huvitavad psühholoogilised mustrid, vaatenurga vahetamine ning suhtedünaamika inimeste vahel – need kõik on leidnud selles teoses uue väljundi,» ütleb autor.