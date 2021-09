SOOVITUS ⟩ Vaimukas ja kaasahaarav lugu psühholoogiast läbi psühhoterapeudi enda kogemuse

Lugesin selle raamatu nelja päevaga läbi, ilma tööpäevadeta oleks isegi kiiremini läinud. Psühholoogia ja inimeste käitumine on huvitanud mind terve elu. Uutmoodi kogemus oli lugeda psühholoogiast läbi psühhoterapeudi enda töö ja kogemuse. Kui üritada seda raamatut kuhugi žanrisse liigitada, siis oleks see segu eneseabist, psühholoogiast, kuid samas ka autobiograafiast ja memuaaridest. Vaheldumisi patsientide lugudega räägib Lori enda eluloost ja sellest, kuidas terapeudi ametini jõudis. Tegu pole raske ja igava lugemisega, vaid kaasahaaravalt ja kohati vaimukalt kirjutatud raamatuga. Minule andis see raamat uusi vaatepunkte ja pani hoopis teise pilguga nägema psühhoteraapiat. Irooniline, aga suhtusin sellesse varem väga skeptiliselt. Tegelikult inimesed kasvavad suhetes teistega, nagu autor raamatus kirjutab.

«Meile aga õpetatakse veel midagi, millest tegelikult ei saa aru enne, kui oled tuhandeid seansse läbi viinud – inimesed kasvavad suhetes teistega. Meil kõigil on vaja, et keegi meid vahel julgustaks ning ütleks, et usub meisse. Et näeb võimalusi ja potentsiaali, mida me ise ei pruugi näha. Et on ka teisi võimalusi. Terapeutide ülesanne on aidata inimestel nende lugusid ümber kirjutada.»