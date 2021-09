Eesti keeles ilmub uus J.K. Rowlingu lasteraamat jõuludest

«Jõulupõrsa» avaldab Hachette Children’s Group ühel ajal Ühendkuningriigis, Austraalias, Uus-Meremaal, Iirimaal ja Indias, Scholastic USA-s ja Kanadas ning rohkem kui kakskümmend kirjastust tõlgituna terves maailmas, nii et tegu on tõeliselt globaalse sündmusega.

«Jõulupõrsas» on südantsoojendav ja põnev seiklusraamat poisi armastusest oma kõige kallima mänguasja vastu ja sellest, kui kaugele ta on mänguasja leidmiseks valmis minema. See on üksikteos, mis pole seotud J.K. Rowlingu ühegi varasema raamatuga ning sobib lugemiseks 8+ vanuses lastele. Seda maailma ühe parima jutuvestja lugu hakkab kindlasti armastama terve pere.

J.K. Rowling, «Jõulupõrsas». FOTO: Kirjastus Varrak

Raamatust

Jack armastab oma lapsepõlve mänguasja Põlsast. Põlsas on olnud tema jaoks alati olemas nii heas kui halvas. Kuid ühel jõululaupäeval juhtub midagi hirmsat – Põlsas läheb kaduma. Jõululaupäev on aga imede ja lootusetute juhtumite aeg, öö, mil kõik asjad – isegi mänguasjad – võivad ellu ärgata. Ja Jacki uusimal mänguasjal – Põlsa ärritaval asemikul – on hulljulge plaan. Koos asuvad nad maagilisele retkele, et otsida seda, kes läks kaotsi ning päästa parim sõber, kes on Jackil kunagi olnud …

Varraku peatoimetaja Krista Kaera sõnul on tegu liigutava ja vaimuka raamatuga, mille tegelased panevad endale kaasa elama.

«Jõulupõrsas» on J.K. Rowlingu esimene lasteraamat pärast Harry Potteri raamatuid ning järgneb tema tagasipöördumisele lastekirjanduse juurde möödunud aastal muinasjutuga «Ickabog», mis ilmus internetis tasuta karantiini ajal ning mille hilisema avaldamise autoritasud läksid J.K. Rowlingu heategevusfondi Volant, et aidata haavatavaid gruppe, keda Covid-19 pandeemia oli mõjutanud. Rowling ootab võimalust pöörduda sel talvel «Jõulupõrsa» avaldamisega taas nooremate lugejate poole.

Raamat avaldatakse kaunis kinkeformaadis värviliste kaantega ning üheksa suure mustvalge illustratsiooniga ja väiksemate piltidega, mille autor on tuntud kunstnik Jim Field.

Autorist

J.K. Rowling on seitsme «Harry Potteri» raamatu autor, mida on müüdud üle 500 miljoni eksemplari, tõlgitud rohkem kui 80 keelde ja mille põhjal on tehtud kaheksa populaarset filmi. Ta kirjutas ka kolm kaasnevat köidet, mille tulu on läinud heategevuseks. Ühest neist, «Fantastilised elukad ja kust neid leida» sai hiljem inspiratsioon uuele filmide sarjale. Täiskasvanud Harry lugu jätkus hiljem näidendis «Harry Potter ja äraneetud laps», mille J.K. Rowling kirjutas koos näitekirjanik Jack Thorne’i ja lavastaja John Tiffanyga.

J.K. Rowling on saanud oma raamatute eest, Robert Galbraithi nime all kirjutatud kriminaalromaanide sari kaasa arvatud, ohtralt autasusid ja tunnustust. Volanti kaudu toetab ta mitmeid humanitaaralgatusi ja ta asutas ka heategevusorganisatsiooni Lumos, mis võitleb laste hoolekande reformimise eest.

J.K. Rowling on tahtnud kirjanikuks saada nii kaua, nagu ta mäletab, ning tunneb end kõige õnnelikumana, kui ta istub oma toas ja mõtleb välja lugusid. Ta elab koos oma perekonnaga Šotimaal.

Kunstnikust

Jim Field on auhinnatud illustreerija, tegelaskujude looja ja animatsioonirežisöör. Ta on töötanud väga erinevate projektidega muusikavideotest reklaamide ja raamatuteni.

Ta on illustreerinud rahvusvaheliselt menukaid ja mitmeid auhindu võitnud lasteraamatuid, nende hulgas «Oi, Frog!» («Kuule, Konn!») ja «The Lion Inside» («Hingelt lõvi»), aga ka noortele mõeldud raamatusarja «Rabbit and Bear» («Küülik ja karu»), David Baddieli lasteromaane ja omaenda kakskeelse pildiraamatu «Monsieur Roscoe On Holiday» («Monsieur Roscoe puhkusel»).

Ta kasvas üles Farnborough’s, töötas Londonis ning elab nüüd oma naise ja noore tütrega Pariisis.