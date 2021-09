KATKEND ⟩ «Kui palju maksab öö vaimuhaiglas?»

Kunagi naljatlesime, et mina pendeldan kõige suhtes äärmuste vahel ja tema elab kogu oma elu keskmise peal. Enne autost välja ronimist ütlesin: «Ikka see oranž tuli põleb.» Patrick ütles, et kavatseb homme õli osta, lülitas mootori välja ja läks mind ära ootamata majja.

Maja tegijanatuur ilmutas end materiaalses mõttes kõikjal laiuvas pruunikashallis vaipkattes ja eriotstarbeliste pistikute külluses ning vaimses mõttes pidevas kõhedustundes, mis mind valdas, kui seal üksi viibisin. Kolikamber ülemisel korrusel oli ainus ruum, kus mul ei tekkinud tunnet, et keegi hingab mulle kuklasse, sest see oli väike ja akna all seisis plaatanipuu. Suvel varjas see täpselt samasuguseid tegijate maju teisel pool tupiktänavat. Sügisel lendasid koltunud lehed tuppa ja tegid vaiba talutavamaks. Tööd tegin just selles toas, kuigi võõrad inimesed meenutasid mulle eri sorti sotsiaalsetes olukordades tihtipeale, et kirjutamine on töö, mida võib teha kus iganes.