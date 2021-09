KATKEND ⟩ «Kõige lühemalt öeldes – kõndisin lihtsalt sõjatribunalist minema. Isegi tahmaseks ei määrinud ennast»

Sündmuste keskmes on «Piibutubaka» esimesest raamatust «Erwini võrrand» tuttavate Josefi ja Miili käekäik – nende armumine, teineteise kaotamine sõjakeerises ja uuesti kohtumine läbi mõistatuslike seikluste. Erilise vaatluse all on saksa ohvitseri Josefi arusaamade muutumine sõja käigus, samuti tema suhted eestlanna Miili sugulastega, aga ka armukese Elsaga.

«Võimalik!» pahvatas Eesti-aegne ohvitser, Nõukogude armee töölispolklane ja Wehrmachti mobiliseeritu ning koputas oma piibu ägeda liigutusega tuhatoosi tühjaks. Paraku ei rääkinud Erwin sellest, kuidas ta konvoeeritavate vangide rivist lihtsalt välja astus, avas lähima ukse ja sisenes piip näpus tundmatusse. Mainimata jäi see põhjusel, et säärase elupäästva korralduse andis vangile tema seitsmes meel ja seda ei tohtinud ta reeta.

«Oot-oot, Arno, las ma ise… On ju ometi teada, et kui ameeriklased saabusid Oberammergausse, kus ma parajasti maa-aluses tunnelis lennukeid arendasin, kahekümne üheksandal aprillil nelikümmend viis, sai minust nende sõjavang. Näete - ka mina olen vangis olnud! Ja kuula nüüd, Miili, kunagi rääkisin sulle, et mul tuli teha teatud kokkuleppeid, et pääseda liikuma ja sind sõja jalust üles otsida… Noh ja nii oligi.»