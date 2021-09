Prima Vista peab Tartus esmakordselt Futuroloogilist Kongressi

Kongressi idee autor ja peakorraldaja Jaak Tomberg kirjeldas sündmust nii: «Mõistagi tahame tähistada vääriliselt Stanisław Lemi kui ühe kõigi aegade suurima ulmekirjaniku 100. sünniaastapäeva – mõtiskleda tema pärandi ja tema loomingu tänapäevase tähenduse üle. Kuid meie laiem eesmärk on mõelda tuleviku peale kirjanduse kaudu. Mida kirjutavad eesti kirjanikud, kui nad kirjutavad tulevikust? Ja kuidas nad seda teevad? Klassikalise kujutelma kohaselt kuulub tulevik kirjanduses ulmekirjanduse pärusmaale. Meie nii ei arva – leiame, et tulevik võiks olla kõigi kirjanike asi ja igasuguse kirjanduse huviobjekt. Seepärast pole me kongressile kutsunud mitte üksnes häid ulmekirjanikke, vaid kohal on ka eesti kirjanduse praegused tipud üldisemalt.»