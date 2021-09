VIDEOD ⟩ Proovi järele! Näojooga aitab nahka ilusana hoida

Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik selgitab, et ehkki kreemid, seerumid ja ilusüstid võivad tunduda kiire lahendusena, on teaduslikult tõestatud, et kreemid ja seerumid ei saa meie vananemisprotsessi elimineerida ning ilusüstide mõju on vaid ajutine. Näojooga annab aga pikaajalised tulemused ja on looduslik meetod, mis treenib näolihaseid, parandab naha struktuuri, kvaliteeti ja hoiab ära selle lõtvumist. Ta on välja andnud ka näojoogakaardid, mis aitavad tõhusalt näolihaseid treenida.