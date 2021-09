KATKEND ⟩ «Sinu seisuses noorel daamil ei sobi sellist musta tööd teha. Sa veedad kogu ülejäänud elu vanatüdrukuna!»

Beatrice oli ainult kaheksateist aastat vana ja leedi Dorothy oli seletanud, et välismaale võetakse noori daame vabatahtlikeks halastajaõdedeks alates kahekümne kolmandast eluaastast. Kuid Beatrice'i üheksateistkümnes sünnipäev oli juba järgmisel kuul ning ta oli võtnud nõuks sellest reeglist mööda nihverdada ja end vajaduse korral vanemaks luisata. Tavaliselt ta ei valetanud, aga kui muudmoodi ei saanud, siis tuli seda teha. Ja pärast rahvamajas toimunud koosolekut olid teised naised seda küsimust sundimatult arutanud ning öelnud, et daami vanust on ebaviisakas küsida. See oli pisiasi ja kui kaalul oli kodumaa heaolu, ei olnud sellel tähtsust. Niisiis polnud aega raisata. Beatrice'i meel oli kindel. Et tal oli kogu elu ees ning see oli liiga väärtuslik, et seda sobivale, ent armastuseta abielule raisata, mõtles ta romantikale. Ja armastusele. Tõelisele armastusele, nagu see, mis tal oli olnud Bobbyga ning mida olid teineteise vastu tundud tema ema ja isa, enne kui ema elu julmalt katkes.

Beatrice oli tol ajal olnud kõigest nelja-aastane, Edward seitsmene ja internaatkoolis. Nende ema suri, sünnitades teist tütart, kes samuti ellu ei jäänud, ja sellest alates oli Beatrice tundnud ennast kohutavalt üksi ning veetnud pikki tunde oma toaaknast välja vaadates, lootes, et vaade teda veidikene trööstiks: tema pilk rändas üle lainjate päikeseliste väljade kaugusesse, mööda puust vesiveskist, mis läbi jõe aina uusi ringe tegi, selle meloodiline rütm nagu palsam tema noorele leinavale hingele. Ükskord oli Beatrice näinud vikerkaart ja juurelnud, kas nende sätendavate bensiinivärvi triipude kohal asubki paradiis ning kas ta võiks sinna minna ja oma kauni emaga taas kokku saada.

Ta igatses ema kohutavalt. Beatrice oli jumaldanud emaga koos küpsetamist ja joonistamist, samuti parfüümide valmistamist ja lillede kuivatamist; nad korjasid nurmedelt lilli ja segasid neist healõhnalise vedeliku, kõige kirkamad õied aga kuivatasid pressi vahel ära ja talletasid mälestustevihikutesse. Need vihikud olid Beatrice'il alles, aga pärast ema surma ei suutnud ta neid vaadata.

Kui aeg oli edasi tiksunud ning Beatrice'i mälestus emast – hiilgav ja roosiparfüümi magusa lõhnaga, alati naeratav, varuks suudlus jumaldavale abikaasale – tuhmunud, oli Beatrice suureks kasvanud ja tal oli õnnestunud endale õnnekilluke sepistada. Ta pühendus päevikute kirjutamisele ja raamatute lugemisele ning tema lemmikuks sai «Väikesed naised». Beatrice oli Marchi perekonna särtsakatelt ja tarmukatelt õdedelt jõudu saanud ning temas oli välja kujunenud kirglik soov lusti lüüa ning uudishimu selle joie de vivre'i suhtes, millest preili Paulette oli tema lapsepõlve prantsuse keele tundides rääkinud.

Kus see kõik nüüd oli? Beatrice teadis, et selle hirmsa sõja tõttu oli sobivate meestega kitsas käes; mitte et ta oleks tahtnud oma tõelise armastuse Bobby asemele mõnd teist meest, aga ta tundis iseennast ja teadis, et kui ta nüüd võimalust ei kasuta ega põgene, läheb ta tõenäoliselt hulluks. Kui ta kogu eluks vanatüdrukuks jääb, siis olgu nii, aga vähemalt tüürib ta oma saatust ise. Teist võimalust tõesti ei olnud: ta oli kindel, et kui ta lõpetab täispuhutud pankuri malbe naise väga tähtsusetut elu elades, lämbub ta ära. Pealegi jooksis kusagilt piir, kui palju proovilappe oli talutav päevast päeva tikkida, üksluisust murdmas vaid klaveri harjutamine ja kirjade kirjutamine. Ta vajas enamat. Palju enamat. Ja tal oli ka väga palju vastu anda.

Jah, otsus oli langetatud. Beatrice ühineb VAD-ga. Kõige­pealt läheb ta vabatahtlikuna kirikla haiglasse, lõpetab siis oma väljaõppe mõnes Londoni haiglas ning laiendab seejärel silmaringi veelgi ja reisib Prantsusmaale, kus ta teeb voodeid üles, vahetab sidemeid ning peseb haavatud sõdureid. Ja tal on au seda teha. Ta kannab sinist vormirõivast lumivalge põlle ja kuklas nööpnõelaga kinnitatud linase peakattega ning tunneb end äärmiselt tõhusana, teades, et tema töö on tegemist väärt ja ülimalt oluline. Ta noogutas, justkui joonides sellega alla kõige olulisema otsuse, mille ta elus langetanud oli.