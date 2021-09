Esitlusele tuleb esimene inglisekeelne teadusmonograafia Eesti muusikaajaloost

See on esimene inglisekeelne teadusmonograafia Eesti muusikaajaloost, mis ilmub maailma juhtivas humanitaar- ja sotsiaalteadustealases kirjastuses Routledge ning esimene inglisekeelne monograafia nõukogude džäassist pärast 1983ndat aastat ilmunud Frederic Starri «Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union, 1917-1980».