Sel nädalal elame Kuku Raadio Järjejutuminutites kaasa kuulsa Ameerika psühhoterapeudi eneseotsingutele. Ta avastab üllatusega, et tal on täpselt samad probleemid nagu tema patsientidel. See on avameelne ja humoorikas lugu teraapiamaailma telgitagustest.